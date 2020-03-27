Как коронавирус уравнял всех под одну гребенку

Старшее поколение хорошо помнит имевший большой успех на постсоветском телевидении мексиканский телесериал «Богатые тоже плачут». Вся страна тогда усаживалась с платочками для утирания слез перед телевизорами, чтобы сопереживать богатым героям мыльной оперы, плачущим не от безденежья.

Известную фразу, которая была положена в название фильма — «Богатые тоже болеют, страдают, плачут; счастье, тем более, жизнь, ни за какие деньги не купишь»,- в полной мере можно отнести к нынешней ситуации с нашествием коронавируса на планету. Вот вирус пробрался уже и в Букингемский дворец, заразив наследного принца английского престола принца Чарльза и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, и в администрацию Дональда Трампа и Владимира Путина.

Но мало того, что вирус имеет склонность внедряться в клетки как богача, так и бедняка, как принца, так и нищего, как премьер-министра, так и рядового клерка, это полбеды. Самое страшное наступает после тестирования и получения подтверждения об инфицировании.

Встает вопрос о лечении и, если болезнь протекает в легкой форме, то можно самоизолироваться и получать доступное лечение в домашних условиях. Как это сделали, к примеру, принц Чарльз и Борис Джонсон.

А если нет? А если вирус поразил легкие и развилась пневмония? Тут уже госпитализация становится абсолютным показанием. И куда в этом случае пойти лечиться? В другое время и при иных обстоятельствах и вопроса нет – сел в самолет, возможно даже личный, и укатил в Германию, Израиль, в нашем случае, на худой конец можно и в Турцию, Грузию или Иран. Но сейчас карантин, кто же тебя выпустит? Более того, кто впустит? Допустим, по блату, звонку или за взятку удастся вылететь из исходного аэропорта, но ведь пункт назначения-то не примет – нужен им еще один коронароноситель. Вот и будешь летать из страны в страну, как итальянский профессор в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», потом, не солоно хлебавши, все же приземлишься на родине, а тут – прямая дорога уже из аэропорта ложиться в отечественную клинику, причем поскольку болезнь-то заразная, в конкретно выделенную для этой инфекции больницу, т.е. в ту, куда госпитализированы все подхватившие вирус. И очень повезет, если в клинике окажутся VIP-палаты, а если и того нет? Вот украинский президент вчера уже приказал всем чиновникам в случае болезни лечиться в тех больницах, которые они построили за 28 лет и отменил все VIP-палаты. Так и окажутся нувориш или чиновник-олигарх, привыкшие к VIP-услугам, в том числе медицинским, в одном ряду с остальным плебсом, дожидаясь своей очереди на аппарат для вентиляции коронавирусных легких в клинике с неевропейским лечением.

И это сейчас главная беда, в которую загнал особый контингент этот вирус-негодник, уравняв их со всем простым людом. Теперь не то, что из страны, даже из регионов в центр вырваться невозможно. Допустим, в столице еще можно надеяться на получение квалифицированной медицинской помощи. А что в районах? Бесспорно, и там есть грамотные специалисты, и надеемся, что и в районных клиниках выделены специальные учреждения и созданы условия для приема и лечения инфицированных. Но представляете, какой шок испытает руководство районов, если в случае заражения им придется лечиться не за границей, на худой конец даже не в Баку, а в подведомственных себе районных больницах. Вот тогда они выпьют до дна горькую чашу простолюдина. Разве что втихую не выделят для VIP-контингента VIP-клинику с VIP-оборудованием, VIP-лечением, VIP-обслугой, VIP-питанием.

А пока весь люд на жестком карантине, в том числе VIP-персоны, и им уже некуда бежать. Впрочем, собственно куда, когда инфекция приобрела форму пандемии. Да и как? Разве что на собственный остров на собственном самолете или яхте, на худой конец – на собственную виллу или загородный дом и пересидеть этот период в роскоши и наслаждениях, запивая икру, устрицы и улитки дорогим шампанским или вином. А если пандемия выйдет из-под контроля, карантин затянется, станут иссякать продуктовые запасы, как в частных закромах, так и в государственных, что тогда? На макароны тогда сядут поголовно все: и бедняки, и богачи. Вот это будет социальная справедливость, и обязано за нее человечество будет не революциям, не демократии, а коронавирусу. Как заметила Мадонна, «COVID-19 — великий уравнитель <…> если корабль тонет, то тонут все, кто на нем находится». Вспомним «Титаник».