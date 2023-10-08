Родители опознали свою дочь как одну из жертв ХАМАС в Израиле во время нападения на приграничные с сектором Газа поселки и города — девушка по имени Шани Лук попала на видео утреннего разгрома, сообщает газета The Washington Post.

В сети первоначально высказывались предположения, что на видео, где боевики показывают взятых в заложники граждан Израиля, изображена женщина-военнослужащая армии обороны Израиля. На видео полуголую женщину подвергают издевательствам — неясно, осталась ли она жива.

Позднее пользователи сети предположили, что на кадрах запечатлена некая Шани Лук, гражданка Германии, которая приехала на музыкальный фестиваль в Израиле, который проходил неподалеку от границ сектора Газа. Перед нападением ХАМАС тысячи израильтян собрались на фестиваль возле сектора Газа. Чтобы спастись от боевиков, люди бежали по пустыне, десятки пропали без вести.

Девушку смогли опознать родители — по характерным татуировкам на ногах и дредам. Кроме того, родители сообщили, что не могут связаться ни с самой Шани, ни с ее парнем, с которым она вместе поехала в Израиль.

Ранее лидер ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что силы движения взяли достаточно заложников из числа граждан Израиля, чтобы обменять всех палестинцев. (gazeta.ru)