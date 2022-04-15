Россия потеряла в войне с Украиной уже два мощных военно-морских объекта – десантный корабль «Саратов» и флагман Черноморского флота «Москва».

Об этом говорится в вечернем отчете британской разведки.

«Москва» выполняла ведущую роль и как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

«Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую позицию в Черном море», — считают британские военные.

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер»Москва» попали украинские крылатые ракеты «Нептун». По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке. (УНИАН)