Азербайджанским читателям рассказывать о том, кем является небезызвестный Семен Пегов, нет нужды. Этот блогер и автор проекта WarGonzo, работающий на российского медиамагната армянского происхождения Арама Габрелянова, в ходе военных действий в Карабахе занимался распространением фейковой и провокационной информации. Его основной задачей было возвеличивание «успехов» армянской армии. Благодаря деятельности Пегова армянская общественность полагала, что азербайджанская армия не освободила Гадрут и даже Шушу.

Во время 44-дневной войны он также распространил лживую информацию о том, что азербайджанская армия обстреляла из минометов российских пограничников на армяно-иранской границе. После эту информацию, уже со ссылкой на Пегова, растиражировали некоторые российские СМИ. Позднее официальные структуры опровергли эту информацию.

Искушенный читатель уже сам может подловить Пегова на откровенной лжи. Сколько было слышно с его стороны вранья, что он сам уже не отличает своей лжи. Несмотря на факт того, что он преднамеренно вводил армянскую общественность в неведение относительно хода военных действий в Карабахе, после войны Пегов продолжал пользоваться популярностью у издания «Sputnik Армения». В этом издании он продолжал отрицать свою причастность к преднамеренной дезинформации, которую сам и распространял в дни войны.

Теперь против Пегова ополчились представители армянской пропаганды. Так, редактор функционирующего в России проармянского сайта «Инфотека24» Артур Петросян, с виду обеляя Пегова и приводя в качестве оправдания то, что он работает на Габрелянова, все же кидает камешки в огород блогера.

«Несколько российских военкоров, которые мастера своего дела, в беседе со мной (имена не будем раскрывать) заявляли, что из-за видео Пегова с передовой, могло погибнуть много армянских военных. Даже мы во время войны на нашем канале призывали, чтобы он больше не публиковал видео с передовой», — пишет Петросян.

Однако основной целью Петросяна является Габрелянов. Он отмечает, что после 12 мая, когда азербайджанские войска продвинулись с целью занятия позиций, предусмотренных Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, проект Габрелянова WarGonzo ни разу не осветил и не осудил «вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении».

Петросяну перед высказыванием этих обвинений в адрес Габрелянову лучше всего задаться вопросом – осудила ли Россия эти действия Азербайджана? Габрелянов точно уловил этот момент и молчит в угоду своим интересам.

Помимо этого, согласно армянским СМИ, эскалация ситуации между Азербайджаном и Арменией имеет целью понизить рейтинг армянского премьера Никола Пашиняна перед назначенными на 20 июня внеочередными парламентскими выборами. А, как известно, Габрелянов открыто выступает против Пашиняна. Вот о чем нужно было говорить Петросяну, но учитывая его уровень, вряд ли приходится ожидать каких-либо углубленных умозаключений.