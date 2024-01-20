«Замалчивание вопросов Арцаха и коллективного возвращения народа Арцаха означает заложить мину под регион». Об этом заявил NEWS.am бывший «министр территориального управления Арцаха» Айк Ханумян.

«Именно государственные органы Арцаха должны начать переговоры с Азербайджаном по этой теме, с целью коллективного возвращения, создания автономии и установления мира в регионе. Власти Армении также должны понять, что без решения этих вопросов не будет мира, как бы они этого ни хотели. Органы, избранные народом Арцаха, имеют международный статус и с ними необходимо вести обсуждения. Посмотрите документы ОБСЕ, там все зафиксировано», — сказал он.

Насчет «органов Арцаха» и их якобы международного статуса, да еще и признанного со стороны ОБСЕ, это господин Ханумян, конечно, хватил, но — не будем отвлекаться. Главное здесь, пожалуй, это акцент его заявления на необходимости коллективного возвращения армян Карабаха. Вот с этим как раз никто никогда не спорил. Более того, официальный Баку даже призывал отъезжающих остаться, не покидать свои дома. Не помогло. Прошло с тех пор без малого 4 месяца, и на таком фоне весьма странно слышать от бывшего «министра», что эту операцию можно каким-то образом осуществить теперь.

Что заставляет его говорить об этом, непонятно. Тем более, что ряд известных политических обозревателей уже пришли к выводу, что фактически произошло национально-территориальное размежевание армян и азербайджанцев – теперь ни армян нет на территории Азербайджана (если по большому счету), ни азербайджанцев на территории Армении. И изменится ли когда-нибудь такое положение, теперь не знает никто. Кроме того, сами ереванские СМИ уже несколько раз писали о том, что армяне, выехавшие из Азербайджана в сентябре, не только не проявляют желания возвращаться в Карабах – часть из них решила не задерживаться и в Армении, и уже двинула дальше за границу, главным образом в Россию. Таковых по последним известным данным уже 15-20% от общего количества покинувших Карабах. И каким Ханумян видит преодоление этой ситуации? Силком доставить карабахских армян к азербайджанской границе?

А не пора ли уже признать, что, по крайней мере, на данном этапе эта задача неразрешимая? Может, через десять, или через несколько лет, кое-кто из карабахских армян решит, что можно вернуться домой, да и то не факт. Но уж о «коллективном-то возвращении» точно уже мечтать поздно, не правда ли? А уж тем более об «автономии».

Своим мнением об этом поделились с # известные эксперты региона.

Турецкий политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер заявил, что, во-первых, реальность заключается в том, что после завершения сентябрьской контртеррористической операции в Карабахе Азербайджан не заставлял никого выезжать из региона.

«Кто добровольно покинул территорию Азербайджана, тот сделал это по собственному желанию. Что касается того, кто может вернуться домой из Армении, это, конечно, те люди, которые не участвовали в конфликте с оружием в руках. Во-вторых, не принимали участия в активном сепаратистском движении. Если исключить таковых, то все остальные мирные жители могут вернуться в Карабах. Но, конечно, только в те дома, которые не принадлежали ранее местным азербайджанцам», — подчеркнул Озер.

Что касается заявления «министра» Ханумяна, его можно считать признаком того, что, возможно, сейчас где-то на Западе разрабатывается новая политика в отношении Азербайджана, полагает он. «Скорее всего, это закончится новыми обвинениями в адрес Азербайджана, типа, вот, армяне Карабаха не могут вернуться, и поэтому теперь они превращаются в беженцев. Тогда как на самом деле они ушли добровольно, никто их не заставлял. Я прекрасно помню, тогда многие азербайджанские СМИ снимали ролики, брали интервью у отъезжающих армян, и те лично подтверждали, что уходят по своему желанию. Сейчас, наверное, эту тему попытаются преобразовать в некую «проблему беженцев».

Если такое произойдет, то неминуемо последуют и попытки материализовать это дело в какие-то санкции против Азербайджана. Мне так кажется. Такая инициатива может последовать через Европарламент (скорее всего, стараниями делегации Франции), или же за дело возьмутся американцы – потому что у них большие проекты на Южном Кавказе, в которых не участвует Азербайджан», — считает турецкий политолог.

Что касается автономии для армян Карабаха, о которой говорит Ханумян, это, конечно, уже не реально, отмечает он. «Президент Алиев ранее дал исчерпывающие объяснения на этот счет — если бы удалось договориться с местными армянскими жителями года три назад, если бы они тогда пошли на диалог, то какую-то форму автономии еще можно было бы воплотить, но сейчас, после всего что произошло, нет уже такого варианта, он исключён. Так что, если кто-то готов вернуться, если он не участвовал в вооруженном конфликте и не содействовал развитию сепаратистского движения, то, пожалуйста – Азербайджан готов принять таких своих граждан», — говорит Озер.

Конфликтолог, доктор наук по международным отношениям, профессор Грузинского технического университета Амиран Хевцуриани заявил в свою очередь, что для него, как рядового исследователя, работающего над этим конфликтом, решение армянского населения Карабаха покинуть места своего проживания является совершенно неоправданным, несмотря на наличие множества факторов, которые им трудно было принять.

«Кстати, я об этом открыто заявил в одном из интервью армянскому телевидению. Это была большая стратегическая и даже историческая ошибка, которую они совершили, и ответственность за все это лежит в том числе и на тех политиках, которые призывали этих людей покинуть свои дома.

Я, конечно, далек от мнения, что это их решение сильно обеспокоило власти Азербайджана, или тем более азербайджанское общество, но факт остается фактом: власти Азербайджана неоднократно призывали их остаться и обещали им безопасность. Я считаю, что если бы эти люди остались, то в конечном итоге на повестку дня опять вышел бы вопрос о создании какой-то формы автономии, который, возможно, и решился бы положительно при вмешательстве международного сообщества. Однако, когда в Карабахе не осталось ни одного армянина, вопрос автономии, очевидно, неактуален. Я уже меньше верю и в автономию, и в возвращение армян в Карабах. Вопрос уже закрыт на несколько десятков лет», — считает конфликтолог.