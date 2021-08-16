Армянская пропаганда продолжает использовать любой повод для обвинения Азербайджана в «уничтожении» культурного наследия в Карабахе. Так, международная организация «Защита кавказского наследия» (Caucasus Heritage Watch) разместила на своей странице в Facebook спутниковые снимки, где видно, что из Парка скульптур Музея изобразительных искусств города Шуша убрали 51 скульптуру.

Организация обращается с запросом к азербайджанским властям: насколько авторы скульптур осведомлены и задействованы в процессе снятия скульптур?

Здесь необходимо отметить, что эти скульптуры установили участники пяти международных симпозиумов скульпторов, проходящих в Шуше, находившейся в те годы под армянской оккупацией. То есть, участники этих мероприятий, проводимых на международно признанной территории Азербайджана, незаконно прибывали в Шушу, тем самым оказывая поддержку оккупационной политике Армении, игнорировавшей международное право и соответствующие резолюции СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту. Зачем Азербайджан должен спрашивать разрешения у этих лиц, которые грубо поправ наши законы, посетили Шушу?

Международные симпозиумы скульпторов проводились в Карабахе с 2011 года. Последнее мероприятие состоялось в 2017 году. Участники симпозиумов дарили городу свои скульптуры. Иными словами, эти работы лиц, незаконно посетивших азербайджанские территории, не представляют ценности в историко-культурном плане и не имеют никакого отношения к местному культурному наследию. Но вместе с тем Caucasus Heritage Watch потребовала у властей Азербайджана раскрыть местонахождение скульптур.

Эта международная организация, само название которой предполагает защиту кавказского наследия, печется о судьбе скульптур, но предпочитает хранить гробовое молчание о том, что вытворяли армянские оккупанты на протяжении почти 30 лет с историко-культурным наследием азербайджанского народа в Карабахе.

К примеру, эта организация молчала, когда в мае текущего года в Ереване была выставлена коллекция ковров, вывезенная во время 44-дневной войны из Шуши. Армянская сторона представляет эти ковры в качестве своего «наследия», хотя многочисленные труды историков и исследователей Кавказа говорят о том, что ковроткачеством в Карабахе занимались исключительно азербайджанцы.

Если подробнее поинтересоваться составом организации Caucasus Heritage Watch, то без лишних вопросов станет ясно, почему же она занимает проармянскую позицию. Из пяти членов команды Caucasus Heritage Watch трое носят армянские фамилии: Лори Хачадурян, Салпи Бочиериян и Хусик Гулян.

Казалось, после приведения этой информации можно было бы поставить жирную точку на претензиях Caucasus Heritage Watch, поражающих своей беспрецедентной наглостью, но чувство справедливого возмущения и гнева требует вновь коснуться очень чувствительной темы для Азербайджана.

В результате агрессии Армении против Азербайджана, на оккупированных территориях уничтожено 2 645 историко-культурных, 1 814 архитектурных, 747 археологических памятников, 64 садово-парковых монументальных памятника, 23 музея, 102 757 музейных экспонатов, 4 государственные галереи, 376 произведений живописи. Кроме того, армянскими оккупантами были разрушены 365 клубов, 761 библиотека, 193 дома культуры, 310 храмов, 72 мечети, 199 курганов, 161 древнее кладбище, 184 древних поселения, 165 культовых сооружений и святынь, и 39 гробниц.

Армения на оккупированных территориях Азербайджана осуществляла действия, которые нарушают международное гуманитарное право и являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии с международным уголовным правом. Кроме того, наряду с этническими чистками, захватом земли и имущества и изменением топонимов на территориях, откуда было выдворено азербайджанское население, Армения в рамках своей целенаправленной политики и практики дискриминационного уничтожения следов азербайджанских исторических и культурных корней в этих краях занималась разрушением, осквернением, разграблением и присвоением азербайджанского культурного наследия.

Целью этих преступных деяний было намерение скрыть неоспоримые факты переселения армян на эти земли с начала XIX века и сотворить поддельные исторические факты якобы тысячелетнего присутствия армян в этих краях.

В этом отношении разрушение и преднамеренное разрушение исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана регулируется Гаагской конвенцией 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов, Европейской конвенцией 1992 года об охране археологического наследия, всемирного культурного и природного наследия. Это противоречит Конвенции ЮНЕСКО 1972 года о защите прав человека и основных свобод, Парижской конвенции 1970 года «О мерах по предупреждению и предотвращению незаконного ввоза, ношения и передачи культурных ценностей» и Конвенции 1995 г. о похищенных и незаконно вывезенных культурных ценностях.

Как видим, армянская агрессия наложила тяжелый отпечаток на культурное и историческое наследие Карабаха, и после изгнания оккупантов с азербайджанской земли началась большая работа по реконструкции и возрождению этих ценностей.

Так, указом президента Ильхама Алиева город Шуша объявлен культурной столицей Азербайджана. Только в этом городе за годы оккупации были разрушены и разграблены 8 музеев. В Шуше были полностью уничтожены дома-музеи Натаван, Бюльбюля, Абдуррахим бека Хаквердиева, картинные галереи, Шушинский и Ханкендинский краеведческие музеи. Более 5000 экспонатов музея истории города Шуша, экспонаты Шушинского филиала государственного музея азербайджанских ковров и народного прикладного искусства, около 100 предметов государственного карабахского музея истории, музеи памяти видного композитора Узеира Гаджибекова (более 300 предметов), основателя вокального искусства Азербайджана великого певца Бюльбюля (около 400 предметов), видного музыканта и художника Мир Мёвсума Нэвваба были разграблены.

Благодаря титаническим стараниям в скором времени этот город станет яркой жемчужиной многовековой богатой культуры азербайджанского народа. Однако впереди у Азербайджана еще много работы по преодолению тяжкого бремени оккупации и разрушению вымышленной армянской лжи. В частности, распространяемой со стороны Caucasus Heritage Watch.