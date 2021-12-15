В управлении по связям МИД Грузии назвали «неприемлемым» использование грузинского флага на встрече в формате «3 + 3» (реально «3 + 2», так как Грузия отказалась от участия в этом формате), которая состоялась в Москве. Об этом сообщает Грузия Online.

«На встрече в Москве 10 декабря был представлен грузинский флаг, что для нас естественно неприемлемо и на что мы отреагировали, задействовав соответствующие дипломатические каналы», — говорится в заявлении МИД.

«Грузинская сторона не раз фиксировала свою четкую позицию касательно регионального формата «3 + 3» — мы не рассматриваем участие Грузии в данном формате», — заявили в ведомстве.

10 декабря в Москве состоялась первая встреча в формате «3 + 3». Представители Грузии на заседании не присутствовали. Тем не менее, наряду с флагами других стран в зале заседания был установлен флаг Грузии. Кроме того, в МИД России заявили, что представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой «дверь» остается открытой.

На веб-сайте Министерства иностранных дел РФ был опубликован пресс-релиз, согласно которому, грузинскую сторону оповестили о результатах заседания.

Вот интересно, уже ведь не раз и не два на всех возможных уровнях Грузия заявляла о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе. Но невзирая ни на что, Тбилиси упорно пытаются втянуть в эту инициативу «шестистороннего формата сотрудничества». Грузины даже человека своего не послали на встречу, а там и их флаг вывесили, а после заседания еще и оповещение о его результатах прислали. Какая-то диковатая картина вырисовывается.

Кому это всё надо? И дураку ведь должно быть ясно, что садиться за стол и начинать разговор о сотрудничестве с тем, кто почти 30 лет оккупирует твои земли, кто минимум раз в месяц похищает твоих граждан, кто продолжает политику ползучей оккупации, передвигая свою колючую проволоку вглубь территории суверенного государства – это значит расписаться в полном неуважении к самому себе. Эти простые вещи понятны всем. Так в чем же дело? На эти вопросы по просьбе # ответили известные политологи соседней страны.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Вы знаете, я тоже думал об этом, и пришел к следующему мнению. Оказавшись в условиях все более углубляющейся политической изоляции со стороны лидеров G7 и прекрасно понимая, что Пекин такой же товарищ России, как гусь свинье, Путин решил сделать ход конем и признать определенное присутствие Турции на Южном Кавказе, подчеркиваю, именно определенное — речь только об Азербайджане и не в ущерб интересам РФ.

Для Эрдогана это огромный прорыв, так как это позволит, не озираясь на Москву, наращивать свои усилия по переформатированию азербайджанской политической элиты. Впрочем, это долгий и трудный процесс, и мы все это понимаем. Это своеобразная игра двух заклятых друзей на выживание. И главное поле борьбы именно Азербайджан.

С Арменией все более или менее понятно, тут влияние Москвы Анкара не оспаривает, ну а Париж выступает в качестве дополнения, а никак не конкурента.

Вы спросите, а причем тут Грузия и Иран? Отвечу — по большому счету, ни при чем, для России и Турции — это необходимые декоративные элементы. Просто Иран согласился участвовать в этом шоу, и полагаю, что это даже льстит Тегерану, а Тбилиси нет. Но флаг выставили, в качестве элемента декора пойдет. Какая разница, какой элемент декора — флаг или человек, в кресле. Вы фотографию с этой встречи видели? Что можно решать в таком формате?

Вахтанг Маисая, доктор политических и военных наук, профессор:

— Грузию фактически вынуждают присоединиться к этому формату, и это значит, что Турция и Россия сговорились против Грузии, как это уже было в 1921 году. Так получается. Я думаю, этот формат не соответствует нашим национальным интересам, потому что в нем не участвуют наши стратегические партнеры, во-первых, а во-вторых, Грузия фактически остается один на один с РФ, то есть с кремлевским режимом. И это, естественно, будет иметь плачевные результаты для Грузии.

Со своей стороны Тбилиси выдвинул другую инициативу, свой вариант – это «формат 3» (Грузия, Армения, Азербайджан), который более соответствует интересам стран Южного Кавказа. Я думаю, три наши страны должны объединиться, как они это уже делали в 1919 году против общих проблем и вызовов, чтобы сообща создать свою региональную безопасность. Вот это отвечало интересам наших тогдашних государств.

Я думаю, сейчас происходит то же самое, ситуация не изменилась. И сейчас как раз настало то время, когда мы должны объединиться, а не руководствоваться интересами региональных гегемонов.