Как Азербайджан отреагирует на провокацию «Справедливой России» — депутат Милли Меджлиса

В программу объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» попадет тезис о расширении территории России за счет Донбасса и Нагорного Карабаха.

Расширение территории России станет одним из пунктов политической программы объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом заявил замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков, передает РБК.

«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий, написано «Донбасс — это Россия», — уточнил Новичков. — И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину».

По словам Новичкова, когда начался недавний конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики. «Единственный способ решить конфликт раз и навсегда — это присоединение к России, — уверен спикер. — Другого способа не существует, все остальное — это симулякр».

Эти три партии, объединившиеся в одну, известны своей прокремлевской направленностью, близостью к действующему российскому режиму. Понятно, что такого рода политические силы редко не согласовывают свои заметные шаги с кураторами свыше. В данном случае речь идет о прямом покушении (в партийном документе) на территориальную целостность двух соседних для РФ государств – Украины и Азербайджана. Как это следует понимать? Что стоит за этим провокационным заявлением? «Справедливая Россия» представлена в Госдуме, с которой у Милли Меджлиса налажены рабочие отношения – может, нашему парламенту стоило бы публично обратиться к московским коллегам с требованием осудить эти программные задачи, которые ставят под сомнение целостность Азербайджана?

Свою характеристику этой ситуации дал по просьбе # известный политолог, депутат ММ, член рабочей группы азербайджанско-российских межпарламентских связей Расим Мусабеков:

— Поразительно, что партия «Справедливая Россия», которая создавалась как леволиберальная, для того, чтобы увести часть избирателей КПРФ чем дальше, тем больше теряет респектабельный характер и начинает сползать в электоральное поле ЛДПР, без стеснения берет на вооружение шовинистические лозунги.

Можно сделать скидку на предвыборный характер подобных лозунгов. В конце концов, в Госдуме заседает ЛДПР, выступления лидера которой, небезызвестного Жириновского и партийные лозунги в предвыборный период носили еще более шовинистический характер. Тем не менее депутаты от этой партии участвуют в межпарламентских связях. Напомню, что возглавляет группу дружбы с парламентом Азербайджана депутат Савельев, который избирался от ЛДПР и только недавно перешел в партию «Единая Россия».

Комитет по международным отношениям Госдумы также возглавляет представитель ЛДПР Слуцкий Леонид Эдуардович, с которым по необходимости Милли Меджлис поддерживает рабочие контакты.

Так что подобные провокационные лозунги от системной партии, каковой являлись до настоящего времени справедливороссы, без внимания в Азербайджане не останутся. А если вслед за лозунгами последуют какие-либо шаги по их практическому наполнению (поездки в Карабах без разрешения нашего МИД и пр.), то реакция безусловно последует. Будет ли это сделано в форме специального обращения спикера Милли Меджлиса, либо с использованием потенциала группы дружбы, но воздействовать для обуздания чрезмерно ретивых представителей этой партии нужно.

А при необходимости может быть сделан официальный демарш МИД Азербайджана с обращением внимания на неконструктивные действия, не отвечающие дружеским и имеющим характер стратегического партнерства российско-азербайджанским отношениям, и наносящие им ущерб. Но всему свое время.