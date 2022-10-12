Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы ОМОНа для Вооруженных сил Украины страшнее, чем атомное оружие, об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя очередной артобстрел Запорожской АЭС.

«На протяжении более одного часа укронацисты вели беспорядочный обстрел береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС. Всего прилетело 17 снарядов натовского калибра. И не совсем понятно, целились нацисты именно в АЭС или в чеченских ОМОНовцев, которые на самом-то деле для них страшнее, чем любое атомное оружие», — написал Кадыров.

По его словам, Запорожская АЭС была подвергнута массированному артобстрелу 11 октября.