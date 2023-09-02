Германия будет делать ставку на возобновляемые источники энергии и не собирается использовать атомную энергию. О нежелании ФРГ возвращаться к ядерной энергии заявил канцлер республики Олаф Шольц в интервью для радиостанции Deutschlandfunk.

«Тема с ядерной энергией закрыта. В Германии она больше не используется», — подчеркнул Шольц. По словам канцлера, для строительства новых атомных электростанций требуется 15 лет, а одна такая станция стоит от 15 до 20 миллиардов долларов.

Шольц добавил, что правительство ФРГ собирается расширить использование возобновляемых источников энергии, в частности, солнечного света, воды и ветра.