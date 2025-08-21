Глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен (Социал-демократическая партия) считает, что финские военнослужащие вряд ли будут отправлены на Украину, страна ограничится лишь предоставлением технического персонала и экспертов.

«Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять [на Украину] войска в больших масштабах. Речь идет скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение», — приводит его слова общественный вещатель Yle.

Депутат отметил, что парламентский комитет по иностранным делам планирует в начале сентября заслушать мнение Сил обороны и Министерства иностранных дел страны об участии Финляндии в обеспечении гарантий безопасности для Украины.