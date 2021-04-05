Израильское оружие сыграло исключительную роль в победе Азербайджана в Отечественной войне — МИД

Израильское общество искренне поддержало Азербайджан во время Отечественной войны 2020 года. Мы высоко ценим гуманитарную помощь Израиля, оказанную пострадавшим от жестоких ракетных обстрелов со стороны Армении жителям Гянджи, находящейся далеко от зоны боевых действий, в результате которых погибли 33 гражданских лица.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью газете Israel HaYom, сообщает в понедельник Trend.

Министр отметил, что граждане Израиля азербайджанского происхождения организовали митинги в знак протеста против армянской агрессии и выразили солидарность с Азербайджаном.

«Умелое применение Вооруженными силами Азербайджана высокотехнологичного и высокоточного оружия, в том числе израильского производства, в частности, беспилотных летательных аппаратов, сыграло исключительную роль в нашей победе. Уверен, что отношения Азербайджана и Израиля будут и далее укрепляться и углубляться в различных сферах», — сказал Байрамов.