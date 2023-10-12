Израиль полностью восстановил контроль над южными границами.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель Армии Израиля Амнон Шефлер на онлайн-брифинге для иностранных СМИ.

«Мы установили полный контроль над нашими южными границами. Мы на войне, с начала военных действий в Израиле было обезврежено и уничтожено до 1000 террористов ХАМАС. Сотни террористов были уничтожены в Газе за пределами границ. Из сектора Газа в Израиль было выпущено более 5500 ракет», — сказал представитель Сил обороны.

Израильский чиновник сказал, что ситуация на северной границе страны также напряженная, с указанного направления также были зафиксированы попытки пересечения израильской границы: «Мы еще больше укрепили свое военное присутствие на этих территориях».

По его словам, в секторе Газа было поражено до 3600 целей.

«Мы также используем разведку для уничтожения представителей ХАМАС. ХАМАС прикрывается гражданскими объектами, использует жилые дома в своих целях. ХАМАС-террористическая группа убийц. Мы получаем поддержку со всего мира в нашей борьбе с ними. Мы продолжим нашу борьбу за восстановление безопасности Израиля. Мы победим ХАМАС».