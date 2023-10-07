Меры, предпринятые Азербайджаном, были направлены на восстановление своей территориальной целостности. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на информационное агентство Mehr, об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-полковник Мохаммад Хосейн Багери. «У нас два соседа на Кавказе. Один из них – Азербайджан, другой – Армения. Мы хотим мира между этими государствами и готовы выступить посредниками в этом деле», — отметил он, выступая по случаю начала учебного года в Высшем военном училище в Тегеране.

Генерал подчеркнул, что Иран всегда признавал территориальную целостность и уважал суверенитет Азербайджана. «Я провел встречи с министрами обороны стран региона. Все они считают, что нет необходимости привлекать в регион внешние силы», — сказал Багери, добавив, что региональные государства способны решить все вопросы самостоятельно.