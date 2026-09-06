Испания является страной с нулевым контролем границ. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Очень печально то, что происходит в Испании, стране с нулевым контролем над своими границами», — написал глава Белого дома.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.