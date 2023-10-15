Армия обороны Израиля перенесла наземную операцию по ликвидации боевиков исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили The New York Times высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ.
Ее проведение было запланировано на выходные 14–15 октября, однако в регионе установилась неблагоприятная погода. В частности, сильная облачность мешает израильским пилотам и операторам дронов обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха. В связи с этим операцию отложили на несколько дней.
По данным источников издания, Израиль собирается направить в сектор Газа десятки тысяч военных и спецназ под прикрытием авиации и артиллерии, а также танки. Целью является захват города Газа и уничтожение политического и военного руководства ХАМАС.
Наземная операция Израиля может стать крупнейшей с момента вторжения в Ливан в 2006 году. При этом не исключено, что военным придется вести «кровавые городские бои» на плотно застроенном участке земли, где живут более 2 млн человек.
Силы ХАМАС готовятся отражать атаку, прячась в многокилометровой сети подземных туннелей и бункерах. Командование ЦАХАЛ ожидает, что боевики попытаются помешать продвижению войск, взорвав некоторые из этих туннелей во время нахождения над ними израильских солдат. Также в этих целях были заминированы дороги и здания. Еще одной проблемой является то, что радикалы могут прикрываться заложниками или мирными палестинцами.
Представитель ХАМАС заявил изданию, что боевики планируют устроить засаду, пробравшись по тоннелям за позиции израильской армии, чтобы атаковать ее с тыла.
14 октября ЦАХАЛ заявил о готовности к наземной операции в секторе Газа. Разведывательные группы уже провели кратковременные рейды на палестинскую территорию. При этом правительство США попросило Израиль перенести старт операции до тех пор, пока из региона не будет выведено все гражданское население. Израильские военные несколько раз просили мирных жителей анклава эвакуироваться на юг. В свою очередь ХАМАС призывал палестинцев бороться или «умереть в своих домах». (moscowtimes.ru)