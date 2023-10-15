Армия обороны Израиля перенесла наземную операцию по ликвидации боевиков исламистского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщили The New York Times высокопоставленные офицеры ЦАХАЛ.

Ее проведение было запланировано на выходные 14–15 октября, однако в регионе установилась неблагоприятная погода. В частности, сильная облачность мешает израильским пилотам и операторам дронов обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха. В связи с этим операцию отложили на несколько дней.

По данным источников издания, Израиль собирается направить в сектор Газа десятки тысяч военных и спецназ под прикрытием авиации и артиллерии, а также танки. Целью является захват города Газа и уничтожение политического и военного руководства ХАМАС.