Израиль приступает к созданию поселения в честь Трампа на Голанах

Израиль с 14 июня начинает реализацию «практических шагов» по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом», — распространила высказывания премьера его канцелярия.