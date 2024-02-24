В ответ на объявление министра финансов Израиля Смотрича об утверждении планов строительства 3,000 новых единиц жилья в еврейских поселениях за «зеленой чертой» госсекретарь США Энтони Блинкен выразил «глубокое разочарование» и заявил, что строительство поселений не только «контрпродуктивно для достижения прочного мира», но и «противоречит международному праву».

Редактор The Times of Israel Яаков Маджид подчеркивает значимость этих слов: Вашингтон не говорил о незаконности строительства в поселениях с 2019 года. В том году госсекретарь США Майк Помпео отказался от ранее принятой в США доктрины незаконности поселений и объявил, что “само по себе строительство” на палестинских территориях не противоречит международному праву.

Администрация Байдена не оспаривала эту доктрину и до сих пор осуждала строительство в поселениях только как «препятствие к мирному урегулированию конфликта». Декларация Смотрича побудила Вашингтон ужесточить позицию и вернуться к прежней доктрине, совпадающей с позицией ООН и большинства союзников США.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби разъяснил на брифинге в пятницу, что США по-прежнему твердо придерживаются доктрины незаконности поселений, хотя администрация Трампа внесла «неопределенность» в этот вопрос и создала впечатление «непоследовательности» американской политики. Этот «принципиальный подход к вопросу поселений» всегда разделяли и демократические, и республиканские администрации, подчеркнул Кирби. (israelinfo.co.il)