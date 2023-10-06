Издан 17-й том избранных произведений действительного члена Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии Ягуба Махмудова.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в общественном объединении «Азербайджанские историки», в собрание сочинений вошли издания книги Ягуба Махмудова «Реальная история и вымысел о «Великой Армении»» на азербайджанском, турецком, английском, русском, немецком и французском языках.

В книге «Реальная история и вымысел о «Великой Армении»», изданной на одиннадцати языках, на основе первоисточников приводятся сведения о том, что армяне переселились в Малую Азию с Балканского полуострова, по происхождению родственны древним фригийцам и не являются автохтонами на азиатском континенте. Приводятся доказательства того, что этноним «армяне» современные армяне присвоили после переселения в Восточную Анатолию. В истории никогда не было государственного образования под названием «Великая Армения». Понятие «Великая Армения» было впоследствии придумано армянскими фальсификаторами для того, чтобы завладеть землями Азербайджана, Турции и Грузии.

Научный редактор издания – лауреат Государственной премии, доктор философии по истории Гюнтекин Наджафли, дизайнер – доктор философии по математике Мехри Ханбабаева, технический редактор – Айдан Алимамедова.

Отметим, что печатные варианты книги «Реальная история и вымысел о «Великой Армении» на иврите, грузинском, арабском, персидском и испанском языках будут включены в 18-й том избранных произведений.