В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась конференция, посвященная 85-летию заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии, заведующего кафедрой истории древнего мира и средних веков исторического факультета Ягуба Махмудова.

Об этом # сообщили в пресс-службе БГУ.

Открывший конференцию ректор университета Эльчин Бабаев отметил большие заслуги академика Ягуба Махмудова в исследовании и изучении истории Азербайджана, подготовке историков. Э.Бабаев напомнил, что видный ученый в 1981–2004 годах работал на различных должностях на историческом факультете БГУ, в течение 17 лет был директором Института истории НАНА, сыграл особую роль в изучении истории Азербайджана. Ягуб Махмудов, заведующий кафедрой исторического факультета с 1991 года, также является одним из известных общественно-политических деятелей страны. Он избирался депутатом Милли Меджлиса четырех созывов, является членом Совета ветеранов партии «Ени Азербайджан». Заслуги ученого высоко оценены государством – он награжден орденами «Шохрат», «Шараф» и «Эмек» I степени.

Декан исторического факультета Ибрагим Зейналов выступил с докладом о научной деятельности академика Ягуба Махмудова. Он сказал, что Ягуб Махмудов стал первопроходцем во многих вопросах истории Азербайджана. Ученый еще в советское время исследовал темные пятна истории нашей национальной государственности. В 1966 году историк доказал, что государство Аггоюнлу имело обширные связи со странами Европы и Азии. Открытие ряда новых специальностей на факультете, создание лабораторий «Материально-культурная история Азербайджана», «Азербайджанцы мира: историческая демография», «Применение электронно-вычислительных машин и математических методов в исторических исследованиях» связаны с именем Ягуба Махмудова. В 1991–1992 годах академик внес весомый вклад в подготовку первого закона «Об образовании». С именем ученого связано и создание учебника «История средних веков». Видный историк имеет особые заслуги в раскрытии исторических истин в ответ на армянские фальсификации.

Затем на мероприятии выступили заведующие кафедрами факультета Асмад Мухтарова, Ирада Гусейнова, Тарих Достиев, Мехман Абдуллаев, Азад Рзаев, профессор Амрах Дадашев и старший преподаватель Севиндж Зейналова.