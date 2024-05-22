Проведен XXIII Международный конкурс «Мост китайского языка», организованный Центром Конфуция при Бакинском государственном университете (БГУ) и посольством Китайской Народной Республики.

В конкурсе приняли участие временный поверенный в делах посольства Китайской Народной Республики Дин Тао, проректор БГУ Шахин Панахов, декан факультета востоковедения Айдан Хандан, заведующий отделом международных связей БГУ Рауф Гасанов, директор Центра Конфуция при БГУ Ванг Хаогианг.

Первое место в конкурсе заняла студентка Центра Конфуция, действующего при Хазарском университете Хаяла Мамедова, а второе место — студентка факультета востоковедения БГУ Севда Меджидли.

Третье место заняли студентка факультета востоковедения БГУ Айла Исмайлова, студентка Центра Конфуция при БГУ Фарида Сулейманова и студентка Азербайджанского университета языков Фатима Алиева.

Победитель будет представлять Азербайджан на финальном этапе конкурса, который пройдет в Китае.