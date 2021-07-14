Оператору Первого канала Илье Твалиашвили повредили оба глаза во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, на один он ослеп и не знает, сможет ли вернуться к работе.

5 июля, когда противники ЛГБТ- сообщества и «блюстители нравственности» устроили настоящую охоту на журналистов, пострадали 53 работника СМИ — журналисты, операторы, фотографы. Один из них — оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава — скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.