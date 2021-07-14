Оператору Первого канала Илье Твалиашвили повредили оба глаза во время беспорядков в Тбилиси 5 июля, на один он ослеп и не знает, сможет ли вернуться к работе.
5 июля, когда противники ЛГБТ- сообщества и «блюстители нравственности» устроили настоящую охоту на журналистов, пострадали 53 работника СМИ — журналисты, операторы, фотографы. Один из них — оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава — скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Смерть оператора вызвала волну протеста и вывела на улицы Тбилиси и других городов страны тысячи журналистов. Представители СМИ обвиняют власти в неспособности обеспечить их безопасность и требуют отставки премьер-министра Грузии и всего кабинета министров.
Как рассказал Илья Твалиашвили телекомпании Rustavi2, его окружили и били несколько человек. Он до сих пор не может понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохо не делал.
«Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил руками. Помню, как упал на землю и посыпались удары ногами по голове», — вспоминает оператор.
По его словам, после одного из ударов он завопил от боли, а потом просто потерял сознание. Очнулся в полицейской машине. (sputnik-georgia.ru)