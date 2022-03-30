Тепличный бизнес в Азербайджане за последние годы значительно развился. Согласно данным на 1 октября 2021 года, в стране функционирует 3174 теплиц общей площадью 1,5 тысячи га. Основные культуры, которые выращивают в теплицах – помидоры и огурцы. На указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство помидоров увеличилось на 19,8% — до 279,1 тыс. тонн, а огурцов – на 24,2% — до 18,2 тыс. тонн.

Главный рынок сбыта данной продукции – российский. Но сейчас из-за ситуации в России многие владельцы теплиц не знают, что им ожидать и к чему готовиться. Покупательная способность там из-за российско-украинского конфликта снизилась. Внутренний рынок насыщен, к тому же реализация продукции на нем не может дать ожидаемую прибыль. Если ситуация не изменится, то некоторые тепличные хозяйства могут оказаться в сложной ситуации.

Вице-президент Федерации профсоюзов Хидмет-иш Джамаладдин Исмаилов рассказал #, что общался на эту тему с владельцами нескольких тепличных хозяйств. Так, в одном из хозяйств Шамкирского района, специализирующемся на выращивании картофеля, ему признались, что ситуация действительно непростая. Покупателей стало гораздо меньше, чем месяц назад. Еще месяц назад они продавали килограмм картофеля за 2,4 маната. Картофель небольших размеров, который выращивают в хозяйстве, пользуется популярностью в России, и раньше весь урожай скупали, погружая в рефрижераторы. Сейчас с трудом сбывают его по гораздо более низкой цене. Пока, говорит Исмаилов, многие тепличные хозяйства надеются, что вскоре ситуация изменится к лучшему. Часть товара идет на внутренний рынок, ведь и собственное население нуждается в овощах. Сокращения работников теплиц, по его словам, не должно быть, наоборот, их число растет, так как растет количество теплиц в стране.

«Конечно, определенные риски для тепличных хозяйств сейчас существуют, ведь наш основной рынок сбыта сельскохозяйственной продукции – Россия. Покупательная способность россиян снизилась, и это надо учитывать, и в определенной степени переориентировать наш экспорт. Необходимо провести мониторинг того, где есть потребность в нашей сельхозпродукции. Но и российский рынок остается для нас важным. Он будет нуждаться в сельхозпродукции, тех же помидорах, особенно на фоне западных санкций», – говорит Исмаилов.

Он считает, что возможно, наши производители не смогут получить сейчас ту выручку, которую планировали.

«Но надо продумать комплекс мер, который бы способствовал более успешному экспорту. В частности, нужно, чтобы соответствующие госструктуры помогли с решением вопросов быстрой доставки грузов через границу, чтобы машины меньше времени теряли на таможне. И надо расширить ассортимент выращиваемой в теплицах продукции, у нас в этом плане однообразие – в основном помидоры и огурцы», – подчеркнул он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что несмотря на сложную ситуацию, торговля с Россией не пострадает, в том числе поставка овощей, так как есть логистическое сообщение между странами.

«Рубль сейчас постепенно восстанавливается после существенного падения, и думаю, что он продолжит укрепляться. Сейчас для России вопрос импортозамещения на фоне санкций, которые были введены западными странами, стоит особенно остро. Мы можем туда поставлять в больших количествах как традиционные фрукты и овощи, так и экзотические, такие как киви.

Российский рынок через некоторое время стабилизируется. Да, покупательная способность в этой стране снизилась, но многие семьи получают те или иные выплаты от государства. Изменится спрос – россияне станут меньше покупать одежду западных фирм, отдавая предпочтения китайской продукции и т.д. На каких-то товарах будут экономить, но не на необходимой аграрной продукции», – говорит Агаев.

Он уверен, что отечественные тепличные хозяйства будут и дальше зарабатывать.

«Российский рынок огромный и что бы мы не поставляли, даже в нынешней непростой ситуации, убытков не будет, но и на сверхприбыль рассчитывать не стоит. Возможно, наши экспортеры несколько повысят цены, но в рамках разумного, чтобы не потерять своих крупных покупателей», – считает эксперт.

По словам Агаева, если рост цен на экспортную продукцию можно будет объяснить изменением курса рубля, то как объяснить рост цен на внутреннем рынке, а о нем ни в коем случае нельзя забывать.

«Отечественный рынок, – отмечает он — насыщен овощами, но цены при этом кусаются. Например, килограмм помидоров стоит более 3 манатов. Подорожал лук, картофель. Но в чем причина? Стоимость газа не изменилась. Искусственно создается ажиотаж вокруг определенных сегментов».