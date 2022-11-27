General Motors, Volkswagen, Carlsberg и другие крупные бренды начали отказываться от рекламы в Twitter из-за решений нового владельца соцсети Илона Маска в области управления контентом, а также увольнения большей части команды по продажам рекламы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько ведущих рекламных агентств и медиабаинговых компаний, которые обслуживают эти бренды.

После нескольких волн сокращений команда рекламного отдела Twitter сократилась настолько, что теперь не успевает обрабатывать запросы от рекламодателей. Некоторые бренды не могут получить информацию о результатах предыдущих рекламных кампаний из-за нехватки персонала. Другие жалуются, что рекламные сервисы Twitter также стали хуже работать, что затрудняет или даже делает невозможным запуск новых кампаний.

Вскоре после покупки Twitter Маск пообещал, что ослабит модерацию контента на площадке, однако она все еще останется безопасной и привлекательной для рекламодателей. Он лично звонил представителям брендов и агентств, а также устраивал с ними личные встречи. «Он является одним из величайших новаторов в мире и понимает нашу платформу и продукт на уровне, который мало кто делает», — говорится про Маска в одной из рассылок, адресованной рекламодателям.

Отношения соцсети с компаниями испортились вскоре после того, как Маск уволил более половины из 7 500 сотрудников компании. Это вызвало разговоры о неспособности соцсети справиться с распространением дезинформации и разжиганием ненависти. Манера самого Маска вести собственный твиттер, где он репостит информацию из непроверенных источников, также породила опасение, что контент брендов будет размещен в одной ленте с токсичными постами. Еще меньше рекламодатели стали доверять Маску, когда он добавил в премиальный сервис подписки Twitter Blue возможность верифицировать аккаунт, что привелок появлению в соцсети массы подражателей реальных брендов.

Сам Маск в оттоке рекламодателей обвиняет политических и социальных активистов, недовольных, в частности, его решением разблокировать аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, они оказывают давление на бренды, чтобы те сокращали свои рекламные бюджеты.

Трудно назвать четкие условия возвращения брендов на платформу, «когда Маск принимает административные решения с помощью твитов, и что-то меняется на платформе каждый день, вызывая беспокойство у рекламодателей», сказал в беседе с FT исполнительный директор другого рекламного агентства. «Лучший шанс Маска вернуть рекламодателей в Twitter — это нанять нового генерального директора», — считает Даррен Сэвидж, директор по стратегии рекламного агентства Tribal Worldwide. По его мнению, соцсеть должен возглавить «тот, кто понимает, что такое Twitter, пользуется доверием рекламодателей и пользователей». (moscowtimes.ru)