Из Ыгдыра в Садарак будет проложен газопровод

В период с 30 июня 2018 года по 15 декабря 2020 года по Трансанатолийскому (TANAP) газопроводу было прокачано 8,1 млрд кубометров азербайджанского газа.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во вторник на церемонии подписания соглашения по проекту обеспечения газом Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

По словам главы Минэнерго Турции, через TANAP в Трансадриатический трубопровод (TAP) уже подан первый газ. «До сегодняшнего дня с целью заполнения TAP в систему закачано 70 млн кубометров природного газа», — отметил министр.

Касаясь проекта газообеспечения Нахчывана с территории Турции, Донмез отметил, что поставки газа в автономию будут осуществляться посредством новой ветки, которая возьмет начало из Восточно-Анатолийского газопровода на территории провинции Ыгдыр.

85 км газопровод из Ыгдыра будет проложен до района Садарак в Азербайджане, отметил Донмез.