Болгария намерена присоединиться к проекту по прокладке электрокабеля по дну Черного моря.

Как передает #, об этом заявил председатель Народного Собрания Республики Болгария Росен Димитров Желязков на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Росен Димитров Желязков подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются на основе стратегического партнерства, отметил сотрудничество парламентских делегаций двух стран в международных организациях. Он также поздравил Азербайджан с проведением CОР29 и подчеркнул важность проектов, реализуемых Азербайджаном в сфере зеленой и возобновляемой энергии, несмотря на богатые ресурсы ископаемого топлива.

Председатель болгарского парламента также отметил успешное сотрудничество между нашими странами в энергетической сфере.