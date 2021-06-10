14 мая 2021 года в газете «Ени Мусават» была опубликована статья, в которой были приведены высказывания жителей дома 4 по улице Мир.Миркасимова о своем несогласии с решением исполнительной власти города Баку о сносе их здания (https://www.youtube.com/watch?v=DgcNsEOZXHg).

Как заявил в беседе с # активист гражданского движения Эльман Мамедов, в соответствии с распоряжением главы исполнительной власти города Баку от 2 февраля 2020 года дом 4 по улице академика Мир.Миркасимова был признан аварийным. «Исполнительная власть приняла решение о сносе этого здания и строительстве на его месте дома. Снос старого здания и строительство на его месте нового дома было поручено Обществу с ограниченной ответственностью «Invest. M Construction». На время проведения строительных работ жильцы должны были жить на съемных квартир. Деньги на аренду квартиры должно было выплатить ООО «Invest. M Construction»», — сказал нам Мамедов.

По словам активиста, вскоре жильцы дома получили извещение, в котором им предлагалось прибыть в офис ООО «Invest. M Construction» с документами, подтверждающими их право собственности на жилье для заключения договоров. Офис компании был размещен в том же здании», — сказал нам активист.

По словам Эльмана Мамедова, распространением извещения среди жильцов занимались сотрудники ЖКЭУ №14, на территории которого находится дом 4 по улице Мир.Миркасимова. «При этом распространители извещения как-то забыли про официальные способы доставки служебных документов, тем самым выведя факт раздачи извещения за рамки правового поля и лишив его всякой юридической силы. Если бы распространители извещения хотели придать своим действиям официальный характер, они бы послали этот документ заказным письмом по адресу каждой расположенной в пределах квартала квартиры (или нежилого помещения), воспользовавшись услугами местного почтового отделения. Но этого сделано не было. И факт раздачи извещения не имеет никакой юридической силы. Также хочу отметить, что извещение, распространенное компанией ООО «Invest. M Construction», составлено в нарушение Инструкции о ведении делопроизводства, утверждённой Указом Президента Азербайджана за номером 935 от 27 сентября 2003 года (http://www.e-qanun.az/framework/2284)”, — cчитает Эльман Мамедов.

По мнению главного архитектора исполнительной власти Насиминского района Алескера Рустамова, о каком – либо нарушении закона в данном случаи речи идти не может. «Компании был выделен земельный участок для ведения работ по сносу и строительных работ. В первичном распоряжении исполнительной власти города Баку говорится о том, что строительные работы могут начаться только после обсуждений с жителями. И теперь компания ведет эти переговоры. Только после получения согласия всех жителей будет утвержден окончательный проект», — сказал главный архитектор.

«Исполнительная власть не имела права давать распоряжение о строительстве на месте дома 4 по улице Миркасимова потому, что это противоречит указу президента от 1 августа 2018 года. Согласно статье 2 этого указа право выдачи разрешений на строительство строительных объектов на территории города Баку предоставляется Государственному комитету по градостроительству и архитектуре», — так прокомментировал высказывания главного архитектора гражданский активист Эльман Мамедов.

Как нам удалось убедиться, действительно, согласно указу президента от 1 августа 2018 года, право выдачи разрешений на строительство строительных объектов на территории города Баку предоставлено лишь Государственному комитету по градостроительству и архитектуре (http://www.e-qanun.az/framework/39711).

«Действительно, с 1 августа 2018 года право выдачи разрешений на проведение строительных работ принадлежит Госкомархитектуре» — заявил # начальник управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете градостроительстве и архитектуре Руфат Махмудов. По словам Махмудова, с 1 августа 2018 года исполнительная власть города Баку не выдавала распоряжений на проведение строительных работ.

Хотим отметить, что в извещении, распространенном компанией ООО «Invest. M Construction» среди жителей, говорится о том, что строительство нового здания на месте дома 4 по улице Миркасимова было запланировано на основании распоряжения исполнительной власти города Баку от 18 февраля 2020 года.

Как всегда, сохраняя объективность, мы также посетили офис компании ООО «Invest. M Construction». К сожалению, сотрудники компании отказались ответить на наши вопросы. Получается довольно странная картина: жильцам говорят, что их дом сносят и с разрешения главы ИВ Баку будет построено новое здание. Хотя глава ИВ Баку не имел право выдавать такое разрешение. Но в компании настолько уверенны в своей безнаказанности, что спокойно раздают жильцам извещения. И даже это они делают с нарушением закона…