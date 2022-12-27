На календаре 27 декабря. Конец года. Ужасного, трагического, кровопролитного для Украины. Года вынужденного конца политики балансирования для всего мира. Года твердого выбора между добром и злом, между открытой тягой к убийствам и разрушениям с одной стороны и желанием выжить, сохранить право быть самим собой — с другой стороны.

«Россия готовится нанести массированный удар по территории Украины, но не исключены и точечные удары, полагают украинские военные. Очевидно, что россияне к чему-то готовятся», — заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она указала, что сейчас в море находятся один надводный и два подводных ракетоносителя, на которых размещены в общей сложности 16 ракет типа «Калибр».

Ситуация напоминает подготовку к массированному ракетному удару 5 декабря, когда российские силы выводили в море ракетоносители и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, пояснила Гуменюк. «Мы готовы к этому. Мы отдаем себе отчет, что возможен такой удар», — сказала она. Вот читаешь эти строки и понимаешь, в какое страшное время нас вынудила жить Россия! Просто вдумайтесь в кошмар происходящего, оторвавшись от приготовлений к встрече Нового Года.

Представьте себе, дорогие бакинцы, ситуацию при которой ракетные удары по столице Азербайджана являются ожидаемым событием со стороны России. Кстати, нашей стране такого рода угрозы со стороны разного рода российских «говорящих голов» уже поступают. Но одно дело угрозы, а другое дело- реальные удары. По Киеву, Днепру, Одессе, Харькову, Херсону, огромному количеству иных украинских городов такие удары уже наносились. Бахмут, прямо сейчас, стирается с лица земли. Мариуполь уже разрушен до основания!

Ничего этого не было в конце декабря прошлого года. Украинцы готовились к встрече Нового Года, строили планы, загадывали желания. Но все это было перечеркнуто руководством России, которое приняло решение не ограничиваться аннексией Крыма и поддержкой сепаратизма в Донецкой и Луганской областях Украины, начав полномасштабную войну против государства, которое до сих пор в Кремле цинично называют «братским».

Россия уже потеряла свыше 102 000 военнослужащих в этой войне. При этом, данные социологических опросов в РФ показывают, что граждане этой страны все еще поддерживают военные действия Кремля в Украине, несмотря на растущую усталость от войны за последние шесть месяцев. Согласно опросу «Левада-центра», 74 процента россиян поддерживают действия своих войск в войне в Украине.

Это чудовищные цифры, доказывающие правоту тех, кто напоминает о коллективной ответственности россиян за все совершенные их страной, их армией преступления в Украине. А еще, эти цифры доказывают, что мы видим не просто войну между Россией и Украиной. Мы видим историю большой зависти. Именно она лежит в основе многовекового желания россиян подавить, а если не получится, то и уничтожить украинцев.

Это зависть исторически не ценящих свободу людей к тем, для кого свобода всегда была также важна, как вдох и выдох. Это зависть глухих и слепых к слышащим и зрячим. Это зависть разрушителей увидевших творения созидателей. А ещё это зависть потомственно бедных к потомственно богатым. «Богат и славен Кочубей, его луга необозримы»- писал Пушкин в «Полтаве». Не Иванов богат и славен, а Кочубей. Вспомним художника Репина.

Россияне у него — это «Бурлаки на Волге». Униженные, грязные, покорно тянущие свою лямку. А украинцы у Репина — это казаки, которые пишут письмо турецкому султану. На этой картине — свобода, веселье, равноправие бьют через край. Разница, как видим, колоссальная! При этом, есть еще один важный, знакомый и в Азербайджане, момент.

Он состоит в том, что россияне всегда старались исказить и преуменьшить величие других народов. Отсюда навязывание своего языка, своей культуры, своих традиций. Именно навязывание. Чаще силовое. При игнорировании того очевидного факта, что культура и история многих иных народов гораздо богаче и величественнее. Вот вам и объяснение причин попыток россиян уничтожать цвет, элиту иных наций.

Азербайджанцам и украинцам прекрасно известны многочисленные примеры попыток российской стороны поставить себя выше иных. Все эти рассуждения в стиле «мы вас приобщили к мировой культуре»- оттуда. Правда, приходилось напоминать кадетам этой секты, что у Азербайджана были Низами, Насими и другие великие поэты и писатели тогда, когда у российской стороны и близкого по величию гениев не было.

Не получалось это у них и в случае с Украиной. Приведу чисто спортивный пример. Футбольный клуб «Динамо» из Киева — лучшая и самая титулованная команда в истории СССР. Три обладателя Золотого мяча»- украинцы. У россиян только Яшин. У россиян не было боксеров уровня братьев Кличко. Россияне очень озлобились после победы Русланы на Евровидении. Ещё и потому, что она спела на украинском. В этом году они подняли шум из-за очередной победы украинской группы на евросонге с песней «Стефания».

Да, это тотальная, поддерживаемая всей государственной пропагандистской машиной, зависть россиян к украинцам. Именно она — главная причина нынешней войны России против Украины. Войны, сопровождающейся большим числом фактов осознанного уничтожения мирного украинского населения, с убийствами детей, изнасилованиями женщин при благословении на это родителей и жён российских оккупантов!

Зависть и историческая склонность к силовому навязыванию своих требований и желаний другим. И шокирующее одобрение и даже радость россиян по поводу разрушений, что несёт их страна мирным гражданам соседнего государства — логический итог поддержки чувства зависти к Украине на государственном уровне. Глядя на все это, понимаешь, что долг каждого порядочного человека в любой стране мира — помочь Украине и украинцам. В том числе и потому, что зависть россияне испытывают далеко не только к Украине.