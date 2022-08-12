По итогам седьмого дня V Игр исламской солидарности, проходящих в турецком городе Конье, количество медалей в активе Азербайджана увеличилось до 28.

7 из медалей — золотые, 10 — серебряные и 11 — бронзовые.

С этим результатом Азербайджан обогнал Казахстан и поднялся на 4-е место в общем медальном зачете стран-участниц Исламиады. Лидирует в списке Турция, на счету которой 89 медалей (34 золотые, 30 серебряных, 25 бронзовых), на втором месте Иран с 39 медалями (15 золотых, 14 серебряных, 10 бронзовых), на третьей строчке Узбекистан с 39 медалями (11 золотых, 10 серебряных, 18 бронзовых).(Report)