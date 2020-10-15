Исходя из новых реалий, МГ ОБСЕ должна разрабатывать новые политические сценарии

Азербайджан с самого начала, с момента становления независимости постоянно ощущал политическую, дипломатическую, порою даже экономическую поддержку братской Турции. Но такой однозначности, даже прямолинейности раньше не было – с начала двенадцатидневной войны и по сей день турецкие политические лидеры, дипломаты почти каждый день выступают с заявлениями, в которых отражена не только политическая и дипломатическая поддержка Анкары, но впервые за всю историю азербайджано-турецких отношений президент Турции и министр иностранных дел однозначно заявили, что выбор Азербайджана будет и их выбором, если Баку попросит, Анкара окажет и военную помощь.

Для сравнения заметим, что Армении никто такой поддержки не выражал и не предлагал. Это мы отмечаем по той причине, что у нас люди постоянно жалуются, что чуть ли не весь мир поддерживает Еревана, а нас призывают только соблюдать режим прекращения огня и решать проблему исключительно мирными средствами. Но в эти дни мы наглядно убедились в том, что никто Армении не предлагал военную поддержку, даже ее союзник по ОДКБ Россия.

Это, конечно, не значит, что Москва бросила свой «форпост» вообще, на произвол судьбы. Конечно, не так – как говорится, подземные реки и по сей день продолжают течь из Москвы в Ереван, но все же открытой военной поддержки нет.

Но мы тут намерены остановиться на другой детали. На днях министр иностранных дел Турции предложил созвать специальное заседание Минской Группы. Признаться, до Московского соглашения о гуманитарном перемирии у нас был совсем другой взгляд на дальнейшую деятельность туристов МГ. Но процессы показали, что есть некоторые серьезные обстоятельства, которые вынуждают нас пока поддерживать сотрудничество с ОБСЕ и с ее Минской Группой.

Как уже известно, Московское соглашение сразу получило название «гуманитарное». Но проанализировав четыре пункта, по которым, якобы, было достигнуто согласие, можно убедиться в том, что миссия последнего соглашения на самом деле шире, и азербайджанская сторона, несмотря на то, что имеет оперативное и позиционное преимущество в зоне вооруженного конфликта, все же воспринимает это соглашение более серьезно, чем армянская. Последняя, как известно, пока не намерена соблюдать требования гуманитарного соглашения, продолжая ракетный обстрел районов и городов Азербайджана.

В одном из последних интервью азербайджанский президент заявил, что официальный Баку готов хоть завтра начать переговоры. Но такую готовность мы не замечаем у армянской стороны. Премьер-министр Пашинян продолжает свою воинственную риторику, заявляя, что его страна не намерена освобождать оккупированные районы.

Весьма интересна позиция официального Баку, и в отношении к самому Пашиняну. Опять же в интервью одному из российских каналов президент Ильхам Алиев заметил, что его страна заинтересована в том, чтобы нынешняя власть в Армении продолжала свою деятельность, т.е. нагнетание политических страстей в этой стране может привести к форс-мажорным, к непредсказуемым последствиям – власть в Армении могут захватить более радикальные элементы, ура-патриоты.

Такая перспектива, конечно, не исключается, но Азербайджан уже видел правление представителей карабахского клана, т.н. «карабахских ястребов» – Кочаряны, Саргсяны были из этой, как говорится, политической сходки.

Что же касается Н.Пашиняна, называть его западником и демократом даже язык не поворачивается, скорее всего, армянский народ просто не хотел продолжения власти С.Саргсяна, вообще, криминального карабахского клана – ведь, некоторые армяне иногда говорили, что не Армения оккупировала Нагорный Карабах, наоборот, карабахские армяне оккупировали всю Армению.

На этой волне к власти пришел Пашинян, который вовсе не был лидером демократического сегмента, а представлял разнородный, сложный протестный электорат Армении.

В России его связывают с Соросом. Хотя Сорос называет себя сторонником открытых обществ, даже учеником Поппера, все-таки ответ на один вопрос остается открытым: «Есть ли такая страна, в которой любили бы Сороса?».

Поэтому, в конце концов, выяснится, что революция Н.Пашиняна была всего лишь протестом недовольной массы, которая в самую последнюю очередь думала о демократии, а демократические ценности и принципы ставила на последнее место.

Поэтому хуже Пашиняна может быть только сам Пашинян – человек с улицы, политик уличных настроений, стопроцентный популист и политический авантюрист…

По этой причине, нас должна волновать не политическая судьба Пашиняна, а очередное затягивание нагорнокарабахского процесса.

Поэтому мы уже должны думать о графике – календаре вывода армянских войск с оккупированных территорий и, конечно, об активации деятельности сопредседателей МГ, вообще, всего этого политического института.

Пусть они разрабатывают новые политические сценарии, которые будут отвечать уже новым реалиям в нагорно-карабахском военно-политическом театре…