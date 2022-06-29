В Бакинском книжном центре (Baku Book Center) состоялся 12-ый вечер проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой». Вечер был посвящен поэту Б.Л. Пастернаку, сообщает #.

Ирана Гасымова отпраздновала 3-х летие своего проекта, который стартовал в июне 2019 года. В рамках проекта состоялись вечера, посвященные А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, В.В. Маяковскому, М.И Цветаевой, С.А.Есенину, Самеду Вургуну, Низами Гянджеви, Е.А.Евтушенко, И.А. Бродскому, А.А. Блоку и А.А. Ахматовой

Цель проекта — приобщить людей к чтению классической литературы.

Стихи Б.Л. Пастернака под аккомпонемент Заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алиевой декламировали известные поэты и просто любители поэзии — Лейли Салаева, Гасым Халилов, Нигяр Бабаева, Саида Субхи, Лала Гасанова, Зарема Манафова, Наза Гасанова, Дмитрий Бабинцев, Гаджи Хашимов, Зиньят Амирова и Гусейнова Гюнатай.

«Я запускаю новый поэтический проект, где будут выступать как начинающие, так и опытные поэты. Все подробности совсем скоро», — делится поэтесса своими планами, подчеркивая, что 5 сентября в театре Рашида Бейбутова будет представлен сатирический спектакль «Чего хотят женщины», автором сценария и режиссером которого она является.

Ирана Гасымова является автором нескольких поэтических сборников. Лауреат азербаджанской премии «Золотое Перо». Режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины». Режиссер, сценарист, а также исполнитель главной роли, поэтического спектакля «Поэтика любви». Автор поэтического перфоманса «КиноЛирика». Часто проводит сольные поэтические вечера как в Баку, так и в Москве, Санкт-Петербурге и Тбилиси.

Помимо проекта «Классика поэзии с Ираной Гасымовой», также регулярно проводит «Открытый поэтический микрофон».