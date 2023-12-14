Известный бакинский поэт Ирана Гасымова провела очередной «Poetry баттлу», сообщает #.

Ранее уже состоялось 5 вечеров проекта по жанрам: «Любовь», «Родина», «Философия», «Юмор», «Природа».

«Так как все основные жанры были исчерпаны, я приняла решение, что теперь у каждого последующего вечера будет своя определенная тема. На этот раз темой вечера стала «Мотивация», — говорит поэт в интервью #.

На сцене прозвучали мотивирующие, вдохновляющие, побуждающие желание идти вперед, потрясающие стихотворения от талантливых поэтов, в числе которых были:

Nathalie, Ильмира Одинаева, Лейла Курбанова, Екатерина Зейналова, Азиза Лайм, Гаджи Хашимов.

Победителя баттла определило звездное жюри. На этот раз членами жюри стали:

Сабина Зулалова — деятель культуры, дизайнер, автор книги «Маджента», член Союза Писателей Азербайджана.

Юля Моторина — музыкант, заслуженная артистка Азербайджана.

Лейли Салаева — член Союза Писателей Азербайджана, член общества поэтов Великобритании.

Победителем конкурса стала Лейла Курбанова. Победитель получил диплом и подарки от автора проекта Ираны Гасымовой.

Ирана Гасымова — член Союза Писателей Азербайджана, является автором нескольких поэтических сборников, лауреат азербайджанской премии «Золотое Перо», режиссер-постановщик сатирического спектакля по собственной пьесе «Чего хотят женщины», режиссер, автор и сценарист, а также исполнительница главной роли поэтического спектакля «Мужчина и Женщина», автор поэтического перфоманса «КиноЛирика».

Помимо Баку провела сольные поэтические вечера в Стамбуле, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Тбилиси.

Помимо проекта «Poetry баттл с Ираной Гасымовой» также регулярно проводит вечера популярных проектов «Классика поэзии с Ираной Гасымовой» и «Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой».