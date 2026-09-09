Главное командование Вооруженных сил Иордании заявило, что системы противовоздушной обороны королевства успешно отразили очередную ракетную атаку Ирана.

«Иорданские системы ПВО перехватили и сбили 18 иранских баллистических ракет, еще две упали в безлюдных местах, — говорится в коммюнике, переданном агентством Petra. — Инцидент не привел к жертвам или материальному ущербу».

Командование ВС Иордании призвало подданных «не приближаться к местам падения фрагментов ракет и немедленно сообщать о них властям в случае обнаружения». Армия предупреждает также о недопустимости распространения слухов и непроверенной информации о последствиях иранского нападения.

Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил, что воздушно-космические силы нанесли удары по авиабазам Муваффак-Салти и Принц Хасан в Иордании, которые используют ВВС США.