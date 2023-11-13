Силы спецназначения Греции, Кипра и Армении провели учения в столичной греческой области Аттика.

Как передает #, об этом сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции.

Согласно информации, «с 6 по 10 ноября в районе Неа Перамос в Аттике состоялись трехсторонние совместные учения сил специального назначения: сил специальных операций Греции, Кипра и Армении в рамках планов Генерального штаба, а также международного сотрудничества».

«Совместная тренировка, входящая в План совместных действий (JAP) между Грецией, Кипром и Арменией на 2023 год, способствовала повышению уровня взаимопонимания и обмену ноу-хау между участниками, а также усилению их оперативных возможностей», — подчеркнули в ведомстве.

За время учений были проведены боевые стрельбы, отработаны техника и тактика действий снайперов, маневры в закрытых помещениях, планирование операций.