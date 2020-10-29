Иран подготовил новое предложение по решению конфликта в Карабахе

Иран выступил с инициативой по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где ведущая роль будет отведена странам региона. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи по прибытии в четверг в Москву.

«Мы принимаем ответственность и поможем разрешить кризис», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале посольства Ирана в РФ. Он подчеркнул, что основная цель предложения Ирана заключается в том, чтобы положить конец этому кризису. «Самая важная особенность плана Ирана — его региональный подход, а еще одна особенность — его реализм», — сказал дипломат.

«Мы предложили региональный подход разрешения этого кризиса с участием стран региона, которые играют ключевую роль, и Россия является одной из важных стран в регионе», — отметил он.

По словам замминистра, на первом этапе план Ирана «предусматривает практическое соблюдение странами региона ряда принципов, таких как прекращение оккупации, уважение территориальной целостности, уважение суверенитета, принцип нерушимости границ, уважение гуманитарных прав и прав меньшинств, недопущение нападения на гражданское население и объекты».(ТАСС)