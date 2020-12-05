Институт истории НАНА выпустил книгу «Отношения Сефевидского государства Азербайджана с тюркско-мусульманскими султанатами Индии»

Вышла в свет книга заместителя директора по научной работе Института истории Национальной Академии наук Азербайджана, доктора исторических наук Тофика Наджафли «Отношения Сефевидского государства Азербайджана с тюркско-мусульманскими султанатами Индии».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Институте истории, научным редактором, руководителем проекта и автором предисловия к книге, изданной по решению Ученого совета учреждения, является директор института, академик Ягуб Махмудов.

В монографии впервые в историографии Азербайджана исследованы взаимоотношения Сефевидского государства Азербайджана и тюркско-мусульманских султанатов Индии. В книге представлена подробная информация о государствах Адиль-шахов, Низам-шахов и Кутб-шахов, которые в конце XV века возникли в регионе Декан Индии. В своем труде автор, используя первоисточники и научную литературу, исследовал взаимоотношения государства Сефевидов с султанатами Декана. Издание содержит богатый фактический материал по истории взаимоотношений Сефевидов и этих султанатов. В монографии впервые исследуются политико-экономические отношения государства Сефевидов с индийскими султанатами и анализируются факторы, влияющие на их развитие. Тофик Наджафли показывает, что наряду с политико-дипломатическими отношениями Сефевидов с султанатами Декана между ними существовали и тесные экономические отношения.

Монография предназначена для историков, студентов, изучающих внешнюю политику Сефевидского государства, а также широкого круга читателей.

Напомним, что ранее были изданы работы Тофика Наджафли «История государств Гарагоюнлу и Акгоюнлу в современной тюркской историографии», «Гарагоюнцы и Акгоюнцы», «Азербайджанские государства Гарагоюнлу и Акгоюнлу», «Сефевидско-османские отношения» и «Внешняя политика Сефевидского государства Азербайджана».