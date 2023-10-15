В Сдероте – городе на юге Израиля с населением около 30 тысяч человек, началась первая в истории государства масштабная эвакуация. Об этом в разговоре с The Times of Israel заявила заместитель мэра города Элад Калими.

По словам Калими, на сегодняшний день эвакуированы примерно две трети населения. Ещё несколько тысяч человек будут эвакуированы в ближайшее время.

Жителей переселяют в Тель-Авив, Иерусалим и Эйлат. По оценке чиновницы, от эвакуации по разным причинам могут отказаться 10% жителей.

Сдерот основан в начале 1950-х годов в рамках программы освоения пустыни Негев. Город находится в нескольких километрах от границы с сектором Газа.

7 октября Сдерот несколько часов находился под контролем напавших на город вооружённых исламистов ХАМАС и «Исламского джихада». Обе группировки признаны террористическими во многих странах мира. (svoboda.org)