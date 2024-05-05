По распоряжению главы националистической партии MHP и основного политического союзника президента Эрдогана — Девлет Бахчели учрежден Институт Ахмеда Джавада для изучения вклада поэта в культуру тюркского мира.

Открытие приурочено к 132-й годовщине со дня рождения автора слов гимна Азербайджана. Возглавит Институт главный советник Бахчели профессор Рухи Эрсой (Twitter-аккаунт MHP).

Ахмед Джавад (1892-1937) — выдающийся азербайджанский поэт, автор слов государственного гимна Азербайджана. В годы независимости Азербайджана Джавад участвовал в конкурсе на государственный гимн, но его вариант не был принят из-за большевистской оккупации. При советской власти поэт подвергался арестам и в 1937 г. был расстрелян по обвинению в пантюркизме. После распада СССР в 1993 г. парламент Азербайджана утвердил в качестве государственного гимна вариант, написанный Джавадом в соавторстве с Узеиром Гаджибековым.