Стали известны результаты психиатрической экспертизы в отношении Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пятерых членов семьи в Баку.

Согласно заключению врачей-экспертов, Ахмед Ахмедов совершил преступление, находясь в невменяемом состоянии, и страдает психическим заболеванием.

Данное заключение было представлено в следственный орган.

В настоящее время Ахмедов содержится в следственном изоляторе №1. Некоторое время назад суд на основании ходатайства следственного органа принял решение о проведении в отношении него психиатрической экспертизы.

Согласно решению, было дано разрешение на отправку Ахмеда Ахмедова из изолятора, где он содержался, в специализированную больницу для проведения экспертизы.

Отметим, что были установлены обоснованные подозрения в том, что 13 февраля Ахмед Ахмедов (1999 года рождения) в ходе возникшей ссоры убил отца, мать и малолетнего брата, а ранее — сестру Эльмиру Ахмедову (1997 года рождения) и ее малолетнюю дочь, проживающих по другому адресу.

По данному факту в Хатаинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью) и 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Решением прокуратуры Ахмед Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.