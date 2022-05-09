Социальную сеть Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) уличили в беспричинной блокировке российских пользователей, об этом сообщает новостной портал «Код Дурова» со ссылкой на множественные жалобы россиян.

Блокировки подвергаются разные аккаунты вне зависимости от размера аудитории. Сами владельцы страниц получают сообщения о том, что с их учетных записей зафиксирована подозрительная активность.

Отмечается, что пользователи не нарушали ни одно правило социальной сети. По мнению редакции «Код Дурова», массовые блокировки россиян могут быть следствием использования VPN или размещением контента с указанием фейковой геопозиции.