Российские граждане столкнулись с новыми проблемами с банковским обслуживанием на греческим Кипре — крупнейшем «офшоре» для российского капитала, где перед началом войны находилось $212 млрд российского происхождения.

Как сообщает ТАСС, на острове перестали работать карты китайской платежной системы UnionPay, которые российские банки выпускали как альтернативу покинувшим страну Visa и MasterCard.

Сложности у россиян на Кипре, который до последнего времени позволял оплачивать услуги и снимать наличные в банкоматах местной платежной системы JCC, начались на прошлой неделе. В числе банков, попавших под ограничения, оказался Газпромбанк — последний из крупных госбанков, не включенный в санкционные списки Евросоюза и сохраняющий возможность операций в евро.

«Новые правила», действующие с 17 ноября, не позволяют осуществлять операции с картами российских банков, сообщили ТАСС офисе JCC. Минфин Кипра, в свою очередь, сообщил, что власти республики «не давали никаких указаний» по работе UnionPay в банкоматах.

Решение было принято «поставщиком платежных услуг» в соответствии «с его собственной политикой оценки рисков, вытекающих из действующих экономических санкций против России и Беларуси», подчеркнул представитель ведомства.

С начала года карты Union Pay уже перестали работать за рубежом у у попавших под санкции Тинькофф-банка, МТС-банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье», «Солидарность». В августе после попадания в «черные списки» США о проблемах с картами предупредил «Почта Банк».

Интерес к подключению к UnionPay у российских банков сохраняется, однако китайская сторона не спешит идти им навстречу, писал «Коммерсантъ» в конце июля. По словам источников издания, переговоры с UnionPay могут занимать по пять-шесть месяцев, а в некоторых случаях ситуация не прогрессирует с 2022 года. (moscowtimes.ru)