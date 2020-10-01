Информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана, не соответствует действительности

Информация о том, что сбит самолет, принадлежащий ВВС Азербайджана, ложная, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

В сообщении говорится, что информация, распространенная в армянских СМИ о том, что сбит самолет, принадлежащий ВВС Азербайджана, и его обломки упали на территорию Ирана, не соответствует действительности: «Министерство обороны Азербайджана заявляет, что все авиасредства, принадлежащие ВВС Азербайджана, боеспособны и находятся в полном составе».

| 2020-10-01T13:40:48+04:00 1 октября 2020, 14:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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