Информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана, не соответствует действительности

Информация о том, что сбит самолет, принадлежащий ВВС Азербайджана, ложная, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

В сообщении говорится, что информация, распространенная в армянских СМИ о том, что сбит самолет, принадлежащий ВВС Азербайджана, и его обломки упали на территорию Ирана, не соответствует действительности: «Министерство обороны Азербайджана заявляет, что все авиасредства, принадлежащие ВВС Азербайджана, боеспособны и находятся в полном составе».