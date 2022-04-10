Министерство обороны Индии сформировало комиссию высокого уровня, чтобы определиться с решением по возможной закупке у Вашингтона 30 боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Predator на сумму $3 млрд. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило в воскресенье информационное агентство ANI.​​​​

«Комиссия сформирована с тем, чтобы решить, какое число беспилотников Predator необходимо приобрести для индийских сил до того времени, когда в Индии будет налажено собственное производство такой техники», — заявили источники.

В конце февраля Нью-Дели сообщил, что планы по приобретению БПЛА у США отложены из-за того, что Индия намерена сосредоточиться на разработке своих беспилотников. Американская сторона была проинформирована о данном решении.