Европейский союз (ЕС) собрал комиссию по борьбе с кражей финансовой помощи Украине суммой в €50 млрд, которая рассчитана до 2027 года. Об этом сообщило Reuters.

По данным ведомства, комиссия будет бороться с незаконным использованием финансирования. В основном, собираются пресекать мошенничество, коррупцию, конфликты интересов, пояснили в ведомстве.

Также инициаторы отметили, что институт будет напрямую отчитываться перед Еврокомиссией (ЕК) и штаб-квартира будет находиться в Брюсселе. Дополнительный офис создадут и в Киеве.