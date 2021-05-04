Индия получила 17 партий медпомощи из разных стран для борьбы с COVID-19

Индия с конца апреля получила из-за рубежа 17 партий медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусом. В оказании экстренной помощи в условиях резкого роста числа инфицированных COVID-19 в Индии участвовали как минимум 14 государств.

Как сообщает во вторник газета The Hindustan Times со ссылкой на индийское правительство, поставки включали кислородные концентраторы, баллоны с медицинским кислородом, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, противовирусные препараты, экспресс-комплекты для выявления коронавируса, пульсоксиметры и средства индивидуальной защиты.(ТАСС)

| 2021-05-04T10:49:14+04:00 4 мая 2021, 12:14|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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