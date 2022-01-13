Имя Мухамед стало самым распространенным среди мужского населения бельгийской столицы Брюсселя в 2021 году.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в отчете статистического агентства страны Statbel.

По данным агентства, в столице зарегистрировано 13 595 человек с этим именем, это в два раза больше, чем мужчин с именем Жан, которое занимает второе место в списке (6 089). При этом на третьей позиции оказалось имя Мухаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тыс. человек.

Что же касается Бельгии в целом, то самым популярным мужским именем стало имя Жан, (65 886 человек), за ним следуют Марк (63 436) и Патрик (50 917). Имя Мухаммед также вошло в десятку самых распространенных имен в Бельгии, заняв девятое место (34 862 человека).