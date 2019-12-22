Импорт продовольствия продолжает расти

Рост импорта продовольствия наряду с заявленным на официальном уровне повышением производства сельхозпродукции, становится традиционным для нашей статистики обстоятельством – этой традиции наши ведомства не изменили и в текущем году.

Так, согласно данным Государственного комитета статистики, в январе-ноябре истекающего года импорт продовольствия в страну увеличился на 21,3% — до $1 млрд. 486 млн. 690,08 тыс.

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 1 млн. 487,718 тыс. тонн (рост на 49,9%) на $319 млн. 693,45 тыс., плодоовощную продукцию – 308,411 тыс. тонн (рост на 15,1%) на сумму $171 млн. 443,53тыс., мясо – 46,298 тыс. тонн (рост на 7%) на сумму $71 млн. 662,63 тыс., масла растительного и животного происхождения – 145,238 тыс. тонн (рост на 12,9%) на $122 млн. 280,14 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан в январе-августе составил 8 тыс. 424,82 тонн (рост на 5,1%) на $42 млн. 193,3 тыс. В целом, на продовольствие пришлось 10,62% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Примечательно, что внутреннее производство продукции, занимающей ключевые позиции в структуре импорта, также растет. По информации Государственного комитета статистики (ГКС), за отчетные одиннадцать месяцев сего года в показателях валовой продукции сельскохозяйственной отрасли фиксируется рост на 7,1% — до 7,3 млрд. в денежном выражении. В то же время производство растениеводческих культур увеличилось по сравнению с отчетным периодом минувшего года на 11,3%, составив 3,63 млрд. манатов, данный показатель в сегменте животноводческой продукции возрос на 3,2%.

ГКС также констатирует рост в текущем году производства зерновых и зернобобовых до 3,5 млн. тонн (+6,8%). Ведомство информирует, что урожаи кукурузы достигли 34,5 тыс. тонн (+ 42,9%), картофеля — 993,7 тыс. тонн (+ 11,7%), урожаи овощей было собрано 1 млн. 637,6 тыс. тонн (+ 13,2%), бахчевых культур — 447,6 тыс. тонн (+11,5%), фруктов и ягод — 1 млн. 75,8 тыс. тонн. В общую статистику роста производства уложились около 6 тыс. тонн табака, его собрали на 3,3% больше, чем в отчетное время прошлого года. Кроме этого, собрано 911 тонн чая (+4,9%) и 194 тыс. тонн винограда (+25,4%). Словом, урожаи сельхозпродукции растут, что не может не радовать, однако импорт не уступает радужным показателям увеличивающегося из года в год внутреннего производства.

Особенно же впечатляют укрепляющиеся позиции ввоза пшеницы. Ее, согласно пакету госбюджета 2020 года, в этом году будет собрано 2 170,8 тысяч тонн. При этом объемы ввоза тоже растут. В этом году мы импортировали до полутора миллиона тонн пшеницы – на 50% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Как уже говорилось выше, по данным ГКС производство зерновых в этом году увеличилось. В свою очередь таможня сообщила о рекордно растущих закупках, составивших 1 млн. 487,7 тыс. тонн, что на 495 тыс. тонн превысило показатель за январь-ноябрь прошлого года. В этом году на закупку пшеницы за рубежом было затрачено $319,7 млн., на 70,4% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Специалисты задаются вопросом, куда девают такие объемы хлеба при внутренней потребности в пределах 1 млн.300 тыс. тонн?

Таким образом, несмотря на государственную поддержку отрасли, ежегодно выделяемые субсидии и государственные средства, призванные поднять урожаи зерна, отведенные под зерновые площади — 65-70% от пригодных для земледелия участков, внутренняя потребность в размере 1,4 млн. тонн пшеницы полностью зависит от импорта.

Надо признать, что в отличие от прошлых лет, когда в стране еще не проводилась кампания всесторонней поддержки фермера и подъема традиционных сфер агропрома, ситуация на столичных рынках была гораздо лучше. По мнению специалиста в сфере сельского хозяйства Вахида Магеррамова, корень проблемы в сокращении местного производства, поскольку на сегодняшний день оно покрывает внутренний спрос всего на 50%.