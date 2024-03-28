Отрасль животноводства в нашей республике переживает не лучшие времена, а местный потребительский рынок все больше погружается в зависимость от импорта мясомолочной продукции.

Население обеспокоено постоянным подорожанием мяса – цены на главный продукт потребительской корзины повышаются непрерывно. Как показало прошлое лето, рост ценника не останавливается даже в жаркое время года. Не менее впечатляет ситуация с молочным ассортиментом. Столичные жители утверждают, что натурального молока, масла, сметаны, творога они давно не видят на прилавках в розничной сети. Более или менее натуральный продукт можно достать только «с рук» и по знакомству.

Проживающая в бакинском поселке Парвана Мусаева сообщила в беседе с #, что мясо в ближайшем магазине подорожало, но особенно сильно понизилось его качество:

«Еще до пандемии я покупала килограмм хорошей свежей телятины за 11,5 манатов, — делится женщина. – За последние три – четыре года оно поднялось до 14 манатов. Кроме повышения заметно пострадало качество: раньше мясо в этой торговой точке было нежнее, костей в нем было меньше. Сейчас оно более жесткое и продают за эту цену мясо старых животных».

По словам посетителей мясных прилавков, продукт не только подорожал, он потерял свои прежние питательные и вкусовые свойства. Покупатели жалуются на скрытое и явное повышение. Многие торговые точки не только поднимают цены, но и снижают качество закупаемого товара. Торговцы предлагают говядину под видом телятины, продают дорого более дешевые части туши.

По словам покупателя Эльнура Велиева, он много лет покупает мясо у знакомого продавца, но даже это не гарантирует от обмана: «Продавцы норовят подсунуть дешевые части туши под видом дорогих, — рассказывает покупатель. – Частенько уже дома я обнаруживаю несъедобную кость, которую ухитряются подложить в мясо. И это несмотря на значительное явное и скрытое повышение».

Глава Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов тоже утверждает, что скрытое подорожание – бич этого рынка. «Цены зависят от сорта мяса, однако в нашей практике это правило не действует. Торговцы мешают сорта и продают все это по средней цене». В результате покупатель не просто платит больше, но переплачивает за более низкое качество.

Причина растущих цен и понижающегося качества заключается в проблемах животноводческой отрасли, уверен специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. Внутреннее производство мяса стабильно падает, сокращается поголовье скота, а страна все больше зависит от импорта. К такой ситуации приводит недостаточное производство кормов. Из-за потепления на пастбищах не хватает травы, понизилась урожайность кормовых культур – все это негативно сказывается на животноводстве. Сокращается продуктивность. Только за январь — февраль производство мяса в республике уменьшилось еще на 1,5 процента.

По некоторым данным, причина уменьшения поголовья животных – высокая стоимость кормов. «Цены на корм и траву очень высокие – сейчас они на 20-30 процентов дороже. Если раньше мы тратили около 500 манатов в год на содержание коровы, то сейчас это обходится в 700 манатов. Мест для выпаса скота тоже нет. Поэтому приходится его продавать и сокращать поголовье», — пишут независимые источники со ссылкой на местных фермеров.

Местное производство мяса находится на грани полного истощения, поясняет В. Магеррамов: «Если раньше внутреннее производство мяса покрывало спрос на 38 – 40 процентов, теперь этот показатель значительно ниже», — считает он.

По мнению В. Магеррамова, подорожание мяса и прочей продовольственной продукции обусловлено двумя основными причинами. Во-первых, это недостаточное внутреннее сельхозпроизводство, а во-вторых, монополизация продовольственного рынка страны. Неспособность обеспечить нормы потребления усугубляет проблему подорожания. Монополисты доминируют на местном продовольственном рынке, поясняет он, приводя примеры резкого повышения цен, организованного импортерами, использующими неэффективность рынка.

При этом фермеры лишены справедливого доступа к рынкам, а торговые посредники получают значительную прибыль за их счет. Для решения этих проблем государство должно стимулировать сельхозпроизводителей и пресекать монополистическую практику, считает он, отмечая необходимость внедрения современных методов ведения сельского хозяйства, субсидирования стратегических мер вмешательства в рыночные реалии.