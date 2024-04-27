Португальский Лиссабон, власти которого на днях заявили о намерении вдвое поднять туристический налог, признали лучшей столицей Европы для посещения в 2024 году, передает unian.net.

Об этом свидетельствуют результаты исследования VisaGuide.World, проливающего свет на то, что путешественники больше всего ценят при посещении Европы.

Как отмечают авторы исследования, Лиссабон уже давно высоко ценится любителями путешествий, и не напрасно. Город широко известен своими красочными зданиями, красивыми пейзажами и теплым климатом. Но не только за это его ценят туристы. Лиссабон также является одним из самых дешевых направлений в рейтинге: по оценкам, чтобы провести в городе неделю, необходимо в среднем 385 евро. Даже несмотря на то, что вскоре эти цены могут вырасти из-за инфляции, а для туристов поднимут налог за ночлег, эти цены все равно ниже, чем в большинстве других европейских столицах.

Более того, португальцы являются одними из самых дружелюбных, сразу после испанцев и итальянцев, и вторыми по знанию английского языка, сразу после голландцев.