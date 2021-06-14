По данным Всемирной информационной системы по здоровью животных, в настоящее время в 54 странах мира зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа, сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).

В целях защиты от возможного занесения на территорию АР инфекционных болезней животных, введены временные ограничения на импорт живой птицы и продукции птицеводства из 44 стран.

Остальные 10 стран ограничительные меры не касаются, так как заболевание распространено среди диких или не имеющих хозяйственного значения птиц.

С перечнем указанных стран можно ознакомиться в таблице.